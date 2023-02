Santa Cruz, Bolivia

Son cuatro los niños que en menos de un mes han sido atacados por los perros de una vecina del barrio La Morita en Santa Cruz. Las madres de las víctimas denunciaron que reciben agresiones por parte de la dueña de los animales, quien aseguró que no se hará cargo de los gastos médicos por las mordeduras que los canes ocasionaron a los menores.

“La señora Erica Ch.P., tiene dos perros que han mordido en menos de un mes a cuatro niños, fui y le reclame, ella alega que los animales no son de ella, tengo videos pruebas que los perros salen de su casa”, dijo la denunciante, Yesica Gonzales. “No se ha hecho cargo de ninguna de los niños que sus perros ha mordido, solo señala que los perros son de sus hermanos”, añadió.

Por su parte, Marlene Ortiz, madre de un menor que también fue atacado por los canes de su vecina manifestó; “lamentablemente ya no puedo aguantar, más que todo por mis hijos, tengo mucho miedo, porque el ultimo niño que mordió fue a mi hijo en la pierna, me siento impotente, porque esto ya es el colmo, pedimos que se haga cargo de los gastos médicos por la mordida de sus perros”.

El pedido de las madres es que se lleven a los canes que están atacando y atemorizando a los vecinos de esta zona.

“Ya se hizo la denuncia correspondiente en Zoonosis y solo nos indicaron que investigarían tanto a la mujer como a los animales, pero hasta ahora nada y ya ha pasado una semana”, dijo Gonzales.

Asimismo, la mujer contó que la dueña de los animales es agresiva y que cuando fue a reclamarle la agredió físicamente.

“Cuando fui a reclamarle el sábado 21 de enero, ella salió más agresiva que uno porque estaba en estado de ebriedad tengo pruebas, incluso me mordió en el brazo, el pecho y me agarró a cachetadas. Yo denuncie a la Felcc y ayer, jueves 2 de febrero, tuvimos una audiencia y ella negó todo y dijo que no se iba hacer cargo de los gastos médicos”, relató la denunciante.