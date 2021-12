Una joven con capacidades diferentes se encuentra desparecida la familia pide ayuda para encontrarla

La señora Celia, madre de la joven de 20 años que sufre de discapacidad, pide ayuda para hallar a su hija, según manifestó Jhovana es dependiente de su progenitora y prácticamente sus reacciones son de una niña pequeña.

La joven se llama Jhovana Lipa tiene 20 años, se encuentra desaparecida desde el pasado jueves, junto a su madre llegó de los Yungas, para realizar trámites en la ciudad de La Paz, es la mayor de sus hermanos, tiene problemas de discapacidad.

Según información vertida por la madre, la joven habría salido del alojamiento donde estaban hospedados, “Ella me entendía, ahora ya era como una wawa, no lava ropa, ella no se aseaba sola”, manifestó doña Celia.