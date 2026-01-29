TEMAS DE HOY:
Exdiputada Laura Rojas Caso maletas Sebastián Vespa Montero

32ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Vecinos denuncian descuido y robos en la colina de San Sebastián en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba informó que se iniciaron investigaciones para identificar a los responsables del robo y anunció la reposición de los objetos sustraídos, como bombas de agua e instalaciones eléctricas.

Cristina Cotari

29/01/2026 16:04

Vecinos denuncian descuido y robos en La Coronilla de Cochabamba. Foto: Facebook Lind MarMedina
Cochabamba

Escuchar esta nota

Vecinos denunciaron el robo de artefactos del sistema eléctrico y el abandono de la Colina de San Sebastián, uno de los principales espacios históricos de la ciudad de Cochabamba.

Tras la denuncia, se realizó una verificación en el lugar, donde se constató que la maleza ha crecido de forma descontrolada, incluso en las gradas, y que varios cables y artefactos eléctricos fueron sustraídos de los postes de energía. Algunos postes se encuentran dañados y con canalizaciones expuestas, lo que representa un riesgo para los visitantes.

 

Las autoridades recordaron que la recuperación de este espacio demandó una inversión superior a los 30 millones de bolivianos, por lo que el deterioro y los robos generan preocupación entre vecinos y autoridades.

Desde la Gobernación de Cochabamba señalaron que la seguridad y el mantenimiento de la Coronilla son responsabilidad de la Alcaldía, al tratarse de un espacio municipal.

Por su parte, la Alcaldía de Cochabamba informó que se iniciaron investigaciones para identificar a los responsables del robo y anunció la reposición de los objetos sustraídos, como bombas de agua e instalaciones eléctricas. Además, aseguró que se realizarán trabajos de mantenimiento y restauración, y que se reforzará la seguridad para precautelar este patrimonio histórico de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD