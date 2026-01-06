Vecinos denuncian presunto matadero clandestino de animales

Luego de la denuncia realizada por vecinos del barrio El Chaco, en Santa Cruz, quienes alertaron sobre un presunto faeneo de animales al interior de un domicilio particular, personal de Zoonosis del Gobierno Municipal acudió al lugar para verificar la situación y descartar un posible caso de faeno ilegal.

Cristian Rojas, representante de Zoonosis, informó que tras la inspección se constató que no se trataba de animales domésticos, como perros o gatos, tal como se presumía inicialmente.

“Recibimos la denuncia a nuestro departamento operativo y nos apersonamos directamente al domicilio, donde supuestamente había animales domésticos siendo disecados y colgados. Pudimos evidenciar que no había canes ni felinos”, afirmó.

Rojas explicó que lo encontrado en el inmueble correspondía a fetos de porcinos, utilizados para determinadas actividades tradicionales.

“Eran animales que son utilizados para cierto tipo de actividades, específicamente fetos de cerdo. No se evidenció la presencia de animales domésticos”, reiteró.

El funcionario señaló que la intervención de Zoonosis tuvo como objetivo principal corroborar que no exista vulneración a la normativa de protección de animales de compañía, competencia directa de esta repartición municipal.

“Como subdirección de Zoonosis y Bienestar Animal, una vez verificado que no se trataba de perros o gatos, ya no nos corresponde continuar con el proceso investigativo”, puntualizó.

Asimismo, indicó que, si bien los vecinos manifestaron su molestia por los malos olores y la forma de manipulación de los restos, estos aspectos deben ser evaluados por otras instancias competentes.



