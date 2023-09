´Ya van 3 días´: Denuncian que hospital no atiende a niña de 5 años con fractura en la nariz

Santa Cruz, Bolivia

El pasado martes 29 de agosto, una niña de 5 habría sufrido un accidente llegando a fracturarse la nariz, según cuenta la madre, la trasladó hasta emergencias del Hospital del Niño en Santa Cruz, sin embargo, dice que no la quieren recibir.

Según la mujer, por tercer día consecutivo intentó ingresarla para ser atendida en el hospital público, debido a que no cuenta con recursos para dirigirse a un centro médico privado.

“Yo la traje a emergencias y no me atendieron, he venido ya tres días, pero no me atienden, mi niña tiene fiebre y no puede respirar de rato en rato” cuenta la madre de la niña.