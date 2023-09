Peregrina por justicia: Antonella de 1 año falleció por negligencia médica

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

A dos años de la muerte de Antonella, una bebé de un año y un mes, su madre Carla Ortiz continúa en busca de justicia.

Una auditoria médica desarrollada por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Santa Cruz, que en el procedimiento quirúrgico al cual fue sometida la menor, “existirían indicios de responsabilidad del equipo médico de anestesiología”.

El 16 de junio de 2021, la pequeña había sido atendida en emergencias, ingresó con una fiebre y debió ser sometida a una cirugía urgente, sin embargo, luego del procedimiento, Antonella no volvió a despertar.

“10 de la mañana entró al quirófano, horas después sale el médico y me dijo que todo había salido bien, pero yo no la vi hasta la noche y ella estaba ya sin vida, no volvió a abrir los ojos”, cuenta en medio de lágrimas, Carla Ortiz, madre de la niña.

Exige justicia, ya que el proceso penal, no determinó responsabilidades y liberó a los médicos de culpa.

