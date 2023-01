Choque tras movilizaciones: “Ellos no pueden atribuirse la defensa de la democracia"

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

En entrevista con el programa Que No Me Pierda la diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Deisy Choque, calificó como un fracaso las movilizaciones que se registraron este martes en las ciudades capitales del país. Además, calificó como hipocresía “que salgan a decir que no hay libertad, cuando se están manifestando y dañando instituciones”.

“Ellos no pueden atribuirse la defensa de la democracia (…) La misma población de los cívicos que hoy están marchando fueron quienes violentaron la democracia en 2019 y quienes las recuperaron fueron los sectores y organizaciones sociales a la cabeza del Pacto de Unidad”, indicó la autoridad sobre la población que sale a las calles a manifestarse exigiendo democracia, justicia y libertad.

“La justicia tiene que actuar contra las personas que están vulnerando los derechos de los demás y haciendo daños económicos al Estado. Las personas que hoy están aprehendidas y dicen ser inocentes que lo demuestren ante los estrados judiciales, no con movilizaciones”, dijo la diputada tras ser cuestiona sobre una igualdad de condiciones ante la justicia para los detenidos. Mencionó que durante el gobierno de Jeanine Áñez "hubieron más de 1.500 perseguidos políticos".

La diputada Deisy Choque fue detenida por la muerte de dos personas en el municipio de Montero, durante los conflictos que se registraron en 2019 por las denuncias de fraude electoral en las elecciones generales.

Ella fue consultada sobre los avances de este caso y aseguró que es la más interesada en saber quienes son los culpables por estas muertes. “Nosotros estamos en juicio y hemos respondido al llamado de la justicia, no nos hemos hecho la víctima”, declaró.