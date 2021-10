Gestora Pública afirma que no existe peligro en la ley 1386

Cargando...

El gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, manifestó este jueves, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que no existe peligro para poner en vigencia la ley 1386.

“No hay ningún peligro, yo creo que hay que entender cuál es el espíritu de la ley. La Ley establece una función entre los delitos precedentes, y las ganancias por actividades ilícitas”, manifestó Durán.

El gerente de la institución pública, afirmó que queda establecido que los delitos se encuentran en el marco de la norma, los cuales no afectarían según su percepción al grueso de la población.

“Los delitos precedentes son por narcotráfico, por corrupción, por trata de niñas y niños y por tráfico de órganos, es decir lo que se penaliza, lo que se persigue son las ganancias ilícitas producto de estas actividades”, aseveró Durán.

Por su parte el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, manifestó que el problema principal de esta ley, es que dentro de ella, se establece una estrategia, la misma que no se encontraría dentro de la norma, sino que sería incluida a través de un anexo de 45 páginas.

“Cuál es el problema principal de esta ley, que establece una estrategia, que no está en la ley, está en un anexo de 45 páginas. La ley le da atribuciones a un concejo que aún no existe, que se lo creaba irónicamente en el proyecto de ley que retiraron”, afirmó Roca.

Según el diputado, esta ley le da atribuciones al gobierno para cambiar la estrategia establecida en primera instancia.

