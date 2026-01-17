¿Qué hay detrás del asesinato en el Urubó? Esto dice una criminóloga

La muerte de Jorge Luis Burgos Lola, de 26 años, quien fue acribillado la noche del jueves en un complejo deportivo del Urubó, ha encendido nuevamente las alarmas sobre la violencia en zonas residenciales de Santa Cruz. La criminóloga Gabriela Reyes ofreció un análisis detallado sobre el caso y los patrones que se repiten en hechos similares.

Según la especialista, lo ocurrido con Burgos no puede considerarse un hecho aislado. “Si hablamos de los hechos registrados desde diciembre del año pasado, vemos que no son casos aislados. Los asesinatos selectivos, las fugas de integrantes de organizaciones criminales y la falta de resolución de estos hechos muestran grandes vulnerabilidades institucionales”, declaró.

Sobre las características del ataque, la criminóloga indicó que se trata de un hecho dirigido y selectivo: “Han ido específicamente a esa víctima, con violencia directa y letal, y después han huido rápidamente. No había un objetivo de dañar a otras personas, sino a la víctima en particular”.

Reyes también llamó la atención sobre el perfil de la víctima y la necesidad de investigar su contexto.

“Él tenía un estilo de vida llamativo para su edad, autos de lujo, viajes, vuelos y fiestas. Es importante determinar cómo financiaba esos lujos, a qué actividades se dedicaba y si pertenecía a alguna organización criminal. Que no tenga antecedentes por narcotráfico no significa que no haya estado vinculado a estructuras ilícitas”, señaló.

En cuanto a la diferencia entre sicariato y ajuste de cuentas, la especialista afirmó que el primero implica un pago a alguien externo para asesinar a la víctima, mientras que el ajuste de cuentas se da cuando los responsables forman parte de la estructura criminal. “En este caso, todo indica que se trata de un ajuste de cuentas, fue selectivo y dirigido, sin evidencia de pago externo”, comentó.

Finalmente, Reyes expresó su preocupación por la impunidad que rodea estos casos. “La justicia no ha logrado esclarecer muchos de estos crímenes, ni identificar a los autores materiales o intelectuales, lo que envía un mensaje de impunidad y aumenta el riesgo de que continúen ocurriendo casos similares”, dijo.

