¿Qué pasará con el arroz contaminado? Insumos Bolivia busca recuperar el anticipo de Bs 63 millones

Tras que se diera a conocer sobre la importación de 700 toneladas de arroz desde Argentina y se descubrió que el mismo no sería apto para el consumo, debido a que no cumple con las normas de calidad, muchos se preguntan ¿Qué pasará con el producto que ya se encuentra en almacenes?

Expertos del área, señalaron que el arroz contaminado debería ser destruido, ya que podría significar un riesgo para la salud de la población.

El expresidente de la Federación de Cooperativas Arroceras, Gonzalo Vásquez, expresó su preocupación por la situación que atraviesa Insumos Bolivia y la importación de arroz que se hizo, y considera que la compra de este producto desde el exterior, no era necesario, y que debería garantizarse el combustible para que el sector productivo pueda realizar la siembra y cosecha para el mercado interno.

Vásquez indicó que el arroz detectado contaminado, debería ser destruido en caso de que no se logre ganar la demanda para recuperar el pago del anticipo de Bs 63 millones que ya se hizo, ya que el producto, no puede estar almacenado por mucho tiempo.

“El arroz no puede estar mucho tiempo, porque se entran insectos, no va a aguantar mucho tiempo así en esas condiciones, quienes han hecho la importación debían hacer el seguimiento y verificación de los documentos, y no sé en qué instancia se dieron cuenta que los documentos eran falsos, y la empresa más bien nos demanda”, señaló Vásquez.

Indicó que el daño económico para el estado es cuantioso, ya que esos recursos podrían utilizarse en otros temas, como en la importación de combustible.

“Siempre se ha perdido, hemos perdido mucha plata, no sé quién es responsable, en esta gestión de gobierno no creo, es un daño económico al estado y alguien tiene que ser responsable de esta situación, reportan que debía ser parte entregado a Emapa y ser parte de subsidios”, enfatizó.

Recordó que este tipo de arroz no puede ser entregado al estar contaminado, y para garantizar que la población no lo consuma, debería ser destruido, además considera que es importante el control al contrabando a la inversa, para así evitar el desabastecimiento en el mercado interno. Además, no tienen mucha esperanza, de que el dinero del anticipo sea recuperado.

Mira la programación en Red Uno Play