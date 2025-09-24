¡Será espectacular! Conoce a los cuatro equipos que se presentan esta noche

En el Aniversario de Santa Cruz, ‘La Gran Batalla’ también rendirá homenaje a la tierra cruceña por sus 215 años de Gesta Libertaria, por lo que prepara un programa especial y lleno de colorido.

Junto a la celebración por el aniversario cruceño, cuatro equipos se presentarán bajo la temática de canciones ‘top’ y reconocidas a nivel mundial.

Esta noche en el escenario de ‘La Gran Batalla’:

1. EUGENIA REDIN Y LA ACADEMIA ‘POWER DANCE’

2. EZEQUIEL SERRES Y LA ACADEMIA ‘BAMBOLEO’

3. RODRIGO GIMENEZ Y LA ACADEMIA ‘FIRE STEPS’

4. SISI EGUEZ Y LA ACADEMIA ‘PASSION DANCE BOLIVIA’

Los cuatro equipos competirán por obtener un lugar en la gala del día domingo, donde el mejor equipo recibirá un importante beneficio que lo diferenciará del resto.

Los equipos llegan con mucha emoción y bastante preparación para impresionar a los jueces esta noche, recuerda, hoy arrancamos a las 21:00, ¡no te lo pierdas!

