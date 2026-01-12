TEMAS DE HOY:
Edgar Montaño Muerte de niña en La Guardia Caso Yuvinca

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Salud

Personal de salud cumple quinto día de huelga de hambre en la Quinta Municipal

Trabajadores exigen el pago de sueldos atrasados y otros beneficios, mientras la confianza en las autoridades municipales se agota.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/01/2026 8:43

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Trabajadores en salud de Santa Cruz de la Sierra cumplen este lunes su quinto día de huelga de hambre en la Quinta Municipal, como medida de presión para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.

“Hoy cumplimos nuestro quinto día de huelga de hambre, peleando por nuestros derechos, ya que el alcalde incumple la ley”, declaró uno de los trabajadores presentes en la protesta.

Entre las demandas se encuentran el pago de dos meses de sueldo pendientes, la cancelación de aportes a la Caja Nacional de Salud, así como beneficios de prenatal y postnatal que no han sido otorgados.

Algunos profesionales tenían atrasos de cuatro a cinco meses de sueldo; sin embargo, recientemente se les cancelaron los meses de septiembre y octubre, quedando pendientes noviembre y diciembre.

Consultados sobre una posible reunión con autoridades municipales, los trabajadores indicaron que su máximo dirigente se reunirá hoy con representantes de la Alcaldía, quienes habrían prometido efectuar los pagos pendientes. 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD