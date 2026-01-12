Personal de salud cumple quinto día de huelga de hambre en la Quinta Municipal

Trabajadores en salud de Santa Cruz de la Sierra cumplen este lunes su quinto día de huelga de hambre en la Quinta Municipal, como medida de presión para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.

“Hoy cumplimos nuestro quinto día de huelga de hambre, peleando por nuestros derechos, ya que el alcalde incumple la ley”, declaró uno de los trabajadores presentes en la protesta.

Entre las demandas se encuentran el pago de dos meses de sueldo pendientes, la cancelación de aportes a la Caja Nacional de Salud, así como beneficios de prenatal y postnatal que no han sido otorgados.

Algunos profesionales tenían atrasos de cuatro a cinco meses de sueldo; sin embargo, recientemente se les cancelaron los meses de septiembre y octubre, quedando pendientes noviembre y diciembre.

Consultados sobre una posible reunión con autoridades municipales, los trabajadores indicaron que su máximo dirigente se reunirá hoy con representantes de la Alcaldía, quienes habrían prometido efectuar los pagos pendientes.

