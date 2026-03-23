Internet satelital sin riesgos: Cómo funciona la prueba de 30 días de Starlink que ya llegó a Bolivia

Con el objetivo de reducir la brecha digital en regiones donde la fibra óptica aún no llega con fuerza, Starlink, la empresa del magnate Elon Musk, reforzó su estrategia en el país ofreciendo una "Garantía de Satisfacción de 30 días". Esta modalidad permite a los bolivianos en general testear la tecnología de órbita baja con la posibilidad de recuperar la inversión del equipo si el servicio no cumple sus expectativas.

A diferencia de un periodo de prueba convencional sin pagos, el sistema de Starlink funciona bajo un modelo de reembolso. El usuario debe realizar la compra inicial del kit y pagar el primer mes de servicio. Si dentro de los primeros 30 días calendario, contados a partir de la recepción del equipo, el cliente decide que el servicio no es para él, puede iniciar el proceso de devolución a través de su cuenta oficial.

Los puntos clave de la garantía incluyen el reembolso del 100% del costo del hardware y del envío, siempre que el equipo sea retornado completo y en perfecto estado. Sin embargo, es importante notar que el pago del primer mes de servicio generalmente no es reembolsable, ya que cubre el tiempo efectivo de conexión utilizado por el cliente durante el testeo.

Para quienes estén interesados en iniciar esta prueba en Bolivia, los costos oficiales vigentes presentan distintas opciones según la necesidad. Por ejemplo, en Santa Cruz, el Kit Residencial Estándar tiene un costo único de 2.800 bolivianos, con una mensualidad de 531 bolivianos para el plan estándar o de 400 bolivianos para la versión Lite. Por otro lado, la opción Starlink Mini tiene un precio de 2.200 bolivianos por el hardware y una tarifa mensual de 460 bolivianos. En todos los casos, el costo de envío es de 250 bolivianos.

Si tras las pruebas de velocidad, que en el país suelen oscilar entre los 135 y 300 Mbps, el usuario decide cancelar, el proceso es digital. Debe ingresar a su cuenta, abrir un ticket en la sección de soporte y solicitar la devolución. La empresa enviará una etiqueta de envío prepagada por correo electrónico para que el equipo sea entregado al courier designado sin costos adicionales de transporte.

Esta iniciativa representa una oportunidad importante para sectores productivos en el norte integrado, la Chiquitania y zonas fronterizas, donde la estabilidad de la conexión es vital para el agro y el comercio. Al eliminar el riesgo de perder la inversión inicial en la antena y el router, Starlink se posiciona como un competidor disruptivo frente a las operadoras tradicionales en el mercado boliviano.

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