"¡Abuelito, ya me gradué!": La emotiva visita de una joven al cementerio

México

En TikTok un emotivo video ha generado reacciones en los internautas tras el gesto de una joven que acudió a un cementerio para dedicarle su título profesional en pedagogía a una persona muy importante.

La estudiante de León, Guanajuato en México compartió a través de su cuenta de TikTok un video durante su visita al cementerio donde se encuentra su abuelo a quien le dedicó su graduación.

En el video se la observa llegar al panteón después de haberse graduado para 'hablar' con su abuelo, el señor Juan Ramírez que se encuentra sepultado en una de las bóvedas del lugar, informa el portal La Costeña.

El video generó reacciones conmovedoras en los internautas, pues la joven, quien terminó la carrera de Pedagogía, logró que la gente empatice con su acción, y varios de los comentarios fueron de personas que también han sufrido una pérdida importante en su vida.

“Bendiciones desde el cielo, te escuchó tu dedicación, sigue adelante"; "Felicidades hermosa, Dios te bendiga y tu abuelo debe estar muy orgulloso"; "Eres una nieta agradecida, tu abuelo te ama mucho y está feliz por ti"; "Cuando mi abuelito estaba en el hospital le conté que quería hacer mi fiesta de titulación en grande y él estaba emocionado, ya no pudo verme"; "Yo también me graduaré porque mi abuelito me dejó su pensión para que yo estudiara, el día de la graduación yo no quería ir por qué él no iba a estar"; "Sólo las que hemos perdido a un abuelito que se dio tanto a querer sabemos lo que es perderlo".