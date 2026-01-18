¡Casi lo matan del susto! Speed vivió un momento de terror en Argelia | VIDEO

El popular youtuber Speed vivió un momento de terror durante su viaje a Argelia, luego de recibir un disparo cerca del pie en medio de una celebración tradicional.

Confundido y asustado, el influencer pensó que alguien intentaba atacarlo y empezó a correr desesperadamente por las calles. Las imágenes compartidas en sus redes muestran su reacción de pánico al recibir el impacto.

Según testigos, el incidente ocurrió mientras los pobladores realizaban disparos al aire como parte de la festividad local. Tras el susto inicial, un residente alcanzó a Speed y lo tranquilizó, explicándole que los tiros formaban parte de la tradición y no representaban un peligro real.

Mira la programación en Red Uno Play