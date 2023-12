El apego a Dios permitió la reconciliación entre Don Omar y Daddy Yankee

Cargando...

Los reggaetoneros puertorriqueños Daddy Yankee y Don Omar por fin dejaron atrás los malos entendidos y se reconciliaron luego de varios años de enemistad. Ambos artistas han manifestado públicamente su apego a Dios y se han enviado mensajes en los que expresaron su admiración el uno por el otro.

A través de sus respectivos perfiles en Instagram, tanto el 'Big boss' como el 'Rey de reyes' escribieron sentidas publicaciones para expresarse respeto mutuo y admiración.

Y es que Daddy Yankee, con 46 años, y Don Omar, de 45, son dos de los más grandes exponentes del reggaetón mundial, manteniendo hasta la fecha millones de seguidores y seguidoras.

Daddy Yankee: "Fuiste un grandioso adversario"

Ramón Luis Ayala Rodríguez, el hombre detrás de Daddy Yankee, dijo estar feliz de que "ambos nos habláramos de todo corazón".

"Don Omar también ha hecho grandes cosas por este género y dentro de la rivalidad, como bien dices que nos dividía, hoy me siento tranquilo de saber que eso quedó atrás, y somos un ejemplo de que podremos tener diferencias, pero siempre existirá espacio para el perdón", aseguró.

Don Omar: "Cerramos el capítulo de nuestra controversial rivalidad”.

William Omar Landrón Rivera, Don Omar, manifestó que "hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad".

"Gracias por tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también. Te deseo lo mejor para ti y tu familia. Gracias por tu temple competidor y admirable disciplina, pero más aún gracias por lo que hiciste por nuestra música", remarcó.

Pero, ¿por qué se enemistaron y cuánto duró tanto el distanciamiento?

Por cinco años se evidenció que la relación entre los cantantes estaba completamente fracturada, luego que ambos compartieron escenario durante su gira The Kingdom.

En su momento, el intérprete de “La Gasolina” reveló que había decidido tomar distancia con Don Omar debido a que este le había ‘jugado sucio’ y abandonó el tour, lo que provocó un gran descontento entre el público. Mientras tanto, el intérprete de “Dale don dale” se había mantenido en silencio.

Sin embargo, fue durante una entrevista para el canal de YouTube de “El Chombo” que el puertorriqueño negó que la amistad con Daddy Yankee se terminara por lo que pasó durante los conciertos, sino que él no le había jugado limpio.

Y es que según William Omar Landrón (Don Omar) desde el inicio de la gira de conciertos todo se complicó por la organización y no lograban ponerse de acuerdo de cómo debían conformar sus equipos.

Según relató Don Omar, después del primer concierto en Puerto Rico, encontró en los periódicos más importantes del país “Daddy Yankee noquea a Don Omar”, y él asegura que había alguien detrás de la publicación.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar, y yo les dije que claro que no iba a pasar, porque ‘yo soy el primero que no voy a venir más’”, comentó.

Pese a lo ocurrido, él continúo participando en la gira, hasta que en otro show en Las Vegas comentó que le volvieron a “jugar sucio” cuando le desconectaron las consolas luego que Yankee terminara su presentación, esto provocó que su show se retrasara. Luego de que su equipo conectara todos los cables, Don Omar ofreció su presentación y luego se retiró para nunca más volver.

El cantante aseguró que lo amenazaron con demandarlo por no terminar la gira, pero como él no había firmado nada, aseguró que no temió.

Por años, el cantante de “Salió el sol” aseguró que no quiso hablar porque consideró que no era el momento correcto.