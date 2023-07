Cargando...

En la actualidad, el fenómeno del emprendimiento ha cobrado una relevancia sin precedentes en la sociedad. Desde jóvenes innovadores hasta adultos con espíritu empresarial, cada vez más personas optan por dejar su huella a través de proyectos propios. El emprendimiento no solo brinda la oportunidad de generar ingresos, sino que también fomenta la creatividad, la autonomía y la capacidad de resolver problemas. Entre los variados tipos de emprendimientos que surgieron, uno en particular destacó por su originalidad y, sobre todo, por la edad de su protagonista.

En un colegio, un niño encontró una forma divertida y sorprendente de ganar dinero: convirtiéndose en el divulgador oficial de los últimos chismes. La ingeniosa iniciativa del pequeño se volvió viral en las redes sociales, demostrando que no hay límite de edad para emprender y sorprender con una creatividad inigualable.

VIDEO VIRAL | El pequeño expuso el listado de precios que cobra por chisme de acuerdo a su importancia. (Foto: @lilianfonseca_/TikTok)

Todo comenzó cuando Lilian Fonseca, tía del niño, compartió un video en TikTok narrando la curiosa historia de su sobrino. Este talentoso emprendedor infantil establece una lista de precios diferenciados por la importancia del chisme, atrayendo la atención de propios y extraños. En su cartel de colores llamativos, detalló los precios de sus productos: “Especial por 2 pesos, Súper por 5 pesos, Épico por 10, Mítico por 15, Legendario por 18, Acromático por 20 pesos e Increíble por 25 pesos”.

La creatividad del niño desató una ola de entusiasmo entre los usuarios de TikTok, quienes no dudaron en compartir y comentar su genial idea. El video alcanzó más de 1,7 millones de reproducciones y acumuló más de 260.000 likes, convirtiéndose rápidamente en tendencia en la plataforma.

Los comentarios de los usuarios destacan la astucia del menor emprendedor y su habilidad para capitalizar una necesidad cotidiana como es el interés por los chismes. Algunos expresaron su deseo de seguir pagando por conocer más intrigas y otros elogiaron el talento del niño para crear un negocio desde cero.

“Y uno aquí perdiendo dinero por contarlos gratis”, “Si eres bueno en algo no lo hagas gratis”, “¿Tiene cuenta? Quiero depositarle para saber el resto del chisme, no me puede dejar así”, “El visionario más grande de nuestra era”, “Wey, ¿por qué eso está de moda? Jaja a mi primo en su primaria le compraron un chisme en 20 dólares DÓ LA RES”, “Hay talento solo falta apoyarlo jaja”, “Muy buena la idea, una vez vimos una niña vendiendo chismes y le compramos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el clip.