Encuentran un bebé abandonado a la orilla de una carretera

EEUU

Un conductor encontró a un bebé abandonado al costado de la carretera, había sido dejado a su suerte por un ladrón que se robó el auto donde el menor se encontraba.

Juan Carlos Flores estaba entregando paquetes en el vecindario de Sunnyside de Houston, Texas, cuando vio al niño en un portacoches en la orilla de la autopista.

Una cámara de vigilancia capturó el momento en que la camioneta de Juan se detuvo para rescatar al bebé. Juan dijo que "quería llorar" después de ver al bebé en el borde de la carretera, antes de acercarse a los residentes para preguntarles si sabían a quién pertenecía el bebé.

Al describir su extraña mañana, Juan dijo: "Eran alrededor de las 8:30 am y lo primero que pensé fue cuando vi, 'oh, hay un asiento para bebés'. Nunca imaginé que hubiera un bebé en él hasta que me acerqué.

Se acercó al vecino más cercano para preguntarle si dejaron al bebé afuera. El propietario, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que cuando salió, vio al bebé en el suelo. Inmediatamente tomó el asiento del automóvil adentro, cubrió al bebé y llamó a la policía.



"¿Cómo podría alguien tener un corazón para dejar al niño a un lado del camino?" Juan dijo.



El hombre que encontró al bebé volvió a sus rondas y luego dijo que vio a la policía que buscaba a un niño por esa zona. Dijo que llevó a los oficiales de regreso a la casa donde el vecino estaba cuidando al niño.



Otros oficiales aparecieron en la escena casi tres minutos después y reunieron al bebé con la madre. La policía dijo que el conductor que dejó al bebé se había robado el auto donde estaba el niño.