'Es Épico', la canción con la que Canserbero predijo su muerte

El pasado 26 de diciembre, el nombre del famoso rapero venezolano, Canserbero, volvió a ser tendencia en las redes sociales a casi nueve años de su fallecimiento. Una muerte que, desde 2015, levantaba más dudas que certezas.

Esta semana, la ex manager del artista, Natalia Améstica, confesó haberlo asesinado a puñaladas para después crear toda una escena fríamente calculada para que todos pensaran que el artista se había suicidado. La mujer justificó su accionar como un “ataque de irá” y dio más detalles de lo que pasó aquella noche en un video difundido en redes sociales.

"Mi nombre es María Natalia Améstica son la una y media del 19 de diciembre del 2023 estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyrone González 'Canserbero'", dice al inicio del video.

Ahora, después de todo estas declaraciones, los fans del rapero se han encargado de revivir su música y aquellas letras que lo hicieron todo un ícono en toda América Latina, informa Milenio.com.

"Es Épico", la canción en donde Tyrone narra su muerte

Lanzada en marzo de 2012, incluida en su álbum "Muerte", Canserbero se dio a la tarea de crear un tema contado en primera persona en donde narraba su historia luego de que su alma se separara de su cuerpo en busca de ir al "más allá".

Tyrone hace múltiples referencias a la cultura pop como a diversas obras literarias como La Divina Comedia; venganza, ira, enojo y muerte son tan solo algunos temas que se tocan en el tema que rebasa los seis minutos de duración.

La canción es considerada como una de las obras más importantes del venezolano. El clímax de la misma llega cuando Tyrone se enfrasca en una batalla de rap contra el mismísimo Diablo, en donde Can enaltece los calores y carencias de la raza humana frente a un ser superior.

Letra de "Es Épico"

Oh-oh, me falta el aire (Me falta el aire)

Y el corazón, tucún-tucún-tucún

Hoy va a correr sangre (Va a correr sangre)

Ya sé por dónde se mueve ese bum

Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie

A menos que me convierta en un muerto

Hoy voy a vengar a mi hermano, como le juré a mi padre

Diente por diente, ojo por ojo es esto

Una bicha prestada, porque no soy hampa

Pero la rabia que siento no escampa

Es tanta que me ahoga, nunca había olido droga

Pero, ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora

Siento que se me sale el tórax, la moto a cien por hora

Pelo por la bicha y le grito: "¡¿Y ahora?!"

Todo pasa muy chola

En ráfagas descargo a todo' esos malandros hasta que ya no escupe la pistola

Y el corazón, tucún-tucún, tucún-tucún

Y las balas, pacan-pacan, pacan-pacan

Y el corazón, tucún-tucún, tucún-tucún

Y las balas, pacan-pacan, pacan

Hey, lloro de la arrechera mientras en la acera caigo

Escucho a una señora que grita que mataron a Carlos

Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos

Fue el bastardo que mató a mi hermano

Todo es confuso, escucho uiu-uiu-uiu

Lo veo bien y siento frío, frío, frío

Un tipo gritando, el mío, el mío, el mío

Hasta que ya no escuche na' más que un profundo silencio

(Un profundo silencio, un profundo silencio)

Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo

Me dije: "Aún no he ido al más allá"

Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel

Un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás

"No dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel", pensé

Pero seguir no pude porque me halaron pa' atrás

Cayendo en pica'

Montañas negras de azufre con un olor a mierda

Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra

Un barco viejo con un viejo me esperaba

No me respondían nada, almas el barco golpeaban

Él me llevo donde Cerbero (Ajá)

Que dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero

Si lo ves de esa forma, pude tener suerte

Irónica es la vida, pero también irónica es la muerte

Me desperté ya sentado sobre un estrado

Y un jurado de malvados decidirían mi suerte

Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente

Por vengativo y asesino

Te quemarás por siempre por toda la eternidad como castigo

Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo

Personas que lucían buenas en el mundo

Como el Che Guevara, incluso, como Juan Pablo Segundo

Presuntos Dalai Lama, calcina'os con Mao

Y los difuntos Stephanie McConell y Beethoven, juntos

Me asombró mucho saber que estaban aquí

John F. Kennedy, Lennin, Mahoma y Joseph Smith

César y Napoleón, salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama

No entendía nada, pregunté por Cristo

Y noté que se burlaban porque nadie lo había visto

Otros dijeron que fue un truco de su iglesia

Para gobernar el mundo con su majestuosa empresa

Shans Rosell y Washington, José de San Martín y Ghandi

Yasser Arafat, Cristobal Colón

Isabel de Inglaterra transformada en perra desnuda

Supe, incluso, estaban Bolívar y Budda

Son demasiadas dudas, pensamientos vagos

¿Gente buena en el infierno o es que en algo fueron malos?

Por algo están aquí, aunque no lo acepten

Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte

Recordé que en la tierra donde había nacido

Existía una leyenda del diablo con un tal Florentino

Obviamente un cuento, pero inteligente para irme de este infierno

Infierno literalmente

Vociferé durante meses que podía con el jefe

Recitando versos entre fuego y heces

Hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo

"Pierde y me llevo a tu padre de homenaje"

Qué situación tan complicada en la que me encontraba

Pero yo nunca he sido de los que se cagan

Además, había compuesto demasiados versos

Que, más la improvisación, harían templar al universo

– Empieza, antes que nada te maldigo

Vo' a hacer que sufras el peor de todos los castigos

¿Cómo te atreves a retarme en castellano?

Y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado

– Con más razón, tú deberías avergonzarte

Perder un combate con un Homo sapiens

Además, te explico, se llama Venezuela donde nació este tipo

Y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito

– Eres muy peculiar

Y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo

Domino los idiomas, los modos, la historia

Incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria

– Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas

Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida

Se dice que el amor masacra tus insultos

Pero yo te mataré con más odio, para ser justo

– A mí, tú no me engañas, mediocre adversario

¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario?

Tú le has mentido a todos tus seguidores

Con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones

– No entiendes nada a los humanos

Yo sueño con amor porque sé que, en el fondo, nosotros amamos

Si canto rabia es para desahogar por dentro

Como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo

– De nuevo hablando tú de cosas que no sabes

Eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave

Lo único grave es que te crean

Pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojean

– Me has conmovido ahora que te conozco más, Satanás

No comprendes el arte, tampoco la paz

Mi voz es más, es más, esta es mi voz que Dios me dio de don

Para tenaz usarla, cual daga en tu corazón

– ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo?

En tus ojos lo veo, mientras mi candela te consume

Te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes

– Dudar y no creer es algo muy distinto y si dudo de Dios es porque no lo he visto

Aun así, insisto en recalcarte lo que contigo aprendí

Que reyes habrán muchos, pero siempre tienes que ir a ti