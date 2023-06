Estudió una licenciatura por 4 años y al finalizarla descubrió que no existía la carrera

Cargando...

México

Una joven identificada en TikTok como Halis Montero, del estado de Guerrero, cursó una carrera profesional, pero cuando estaba por titularse, descubrió que esta no existía de manera oficial.

En uno de los videos que publicó en la red social, Halis relató que cuando era momento de cursar una licenciatura, ella no contaba con los recursos económicos para hacerlo, por lo que le pidió ayuda a unos familiares, quienes le dijeron:"Te apoyaremos, pero ¿quieres ser enfermera o maestra? Porque sólo te ayudaremos con eso"

La chica relató que no le importó esa condición pues a ella le emocionaba mucho poder estudiar, por lo que aceptó estudiar para ser maestra de educación especial en una Escuela Normal, la cual dijo, se enfoca en personas con discapacidad y niños en situación de vulnerabilidad.

Halis Montero indicó que todo iba de maravilla hasta que se enteró que la especialidad que cursaba había desaparecido y que había sido sustituida por inclusión educativa, por lo que ella siguió preparándose por cuatro años.

Cuando ya le faltaban solo cuatro meses para titularse ocurrieron algunas irregularidades, una de ellas fue que le pidieron acreditar el idioma inglés en unas semanas.

Pero lo peor vino después, pues cuando comenzó con los trámites de titulación le dieron la mala noticia: "en la Secretaría me dijeron que la licenciatura era muy nueva, que hablara directo con mi Normal para saber si me darían el título".

"Fui a la Dirección de Profesiones para preguntar si la Normal tenía esta licenciatura registrada y me dijeron ‘no está, no existe’ resulta que no era oficial y las autoridades grandes no sabían que la escuela estaba ofreciendo estos estudios", agregó.

Ante ello, reclamó: "cuatro años me tuvieron estudiando a mí y a 300 personas en una licenciatura que no existía, que no estaba registrada, que no era oficial".

También explicó que acudió ante autoridades estatales y municipales para pedir ayuda, pero en todas las instancias le dijeron que eso lo arreglaría la Normal. Además explicó que quería demandar pero ella era la única con esa intención, por lo que desistió.

Finalmente explicó que le dijeron que en unos meses sabría su destino: "al final, a toda la generación nos dijeron que en junio o julio iban a tener actualizaciones sobre el caso".