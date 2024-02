Historia de San Valentín: Se conocieron en el micro y 45 años después su amor sigue intacto

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En este 14 de febrero, mientras el mundo celebra el Día de San Valentín, una pareja en Santa Cruz destaca entre las demás por su amor duradero y ejemplar. Nila Albornoz y Carlos Álvarez llevan 45 años de matrimonio y son un testimonio vivo del poder del amor verdadero.

Su historia de amor comenzó de manera espontánea, mientras esperaban el micro. "Yo la veía seria a ella y no me animaba a hablarle", relató don Carlos. "Hasta que un día una de sus amigas me habló y me la presentó", agregó. "A mí se me 'chispoteó' algo al verlo", confesó doña Nila.

Desde entonces, han sido compañeros de vida, navegando juntos por los altibajos que trae consigo el tiempo. "Ella es la batuta porque tiene un carácter muy especial", señala don Carlos con admiración. Su secreto para mantener viva la llama del amor radica en la tolerancia, la comprensión y el compromiso mutuo. "Lo que pasa con las parejas de ahora es que por cualquier 'cosinga' ya se enojan y cada uno se va por su lado", reflexiona don Carlos.

Con dos hijos y un nieto, su hogar está lleno de risas, recuerdos y un amor que perdura. Les gusta sumergirse en álbumes de fotos, reviviendo los momentos más preciados que han compartido a lo largo de los años.

Cargando...

"Ella tiene cierta edad y todavía sigue bonita", dijo don Carlos con ternura, mientras le dedica una hermosa canción que le recuerda que sigue siendo el amor de su vida.

En un mundo donde las relaciones pueden parecer efímeras, Nila Albornoz y Carlos Álvarez son un faro de esperanza, demostrando que el amor verdadero puede resistir la prueba del tiempo.