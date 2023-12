¡Hubiera sido sacerdote! Pepe Pomacusi habló de su vocación religiosa

Santa Cruz, Bolivia

¡Me encantaba ser monaguillo! Así fue como Pepe Pomacusi reveló parte de las actividades que realizaba durante su vida escolar, y es que al formar parte de un colegio religioso, estuvo muy orientado a seguir las enseñanzas de la iglesia católica.

La familia de Pepe había planificado que él, forme parte de una prestigiosa unidad educativa en Santa Cruz de la Sierra, sin embargo para poder ingresar fácilmente, tuvo que trasladarse hasta Cochabamba, y se inscribió en un colegio ubicado por Colcapirhua que formaba parte de la misma administración de la escuela en el oriente.

Fue entonces que se destacó en natación, su principal objetivo; pero empezó a llamarle la atención las actividades de la iglesia católica, y todos los fines de semana permanecía en la parroquia para ser monaguillo en la misa de domingo.

“Me encanaba ser monaguillo, y el director del colegio y otros sacerdotes no convocaron a la dirección y le dijo a mi padre: su hijo tiene vocación para ser sacerdote”, Pepe no esperó que su padre responda a las palabras del cura y de inmediato respondió “que no quería convertirse en un sacerdote”.