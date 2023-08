Joseph y Dayana, presentadores de “El Mañanero”, disfrutaron del concierto de Karol G en Los Ángeles

Los Ángeles, Estados Unidos

En un emocionante giro periodístico, los reconocidos presentadores de “El Mañanero” de la Red Uno de Bolivia, Dayana Molina y Joseph Jaldin, se unieron para llevar a cabo una cobertura excepcional del histórico concierto de la aclamada cantante colombiana Karol G en Los Ángeles, Estados Unidos. El evento, que tuvo lugar en el icónico Estadio Rose Bowl de Pasadena, contó con la presencia de renombradas personalidades, incluyendo a Selena Gómez, Feid, Sofia Vergara y Eiza González.

La cantante, Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, vivió un hito en su carrera durante su impresionante actuación en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles. La intérprete de éxitos como 'Provenza' demostró su poderío llenando en dos ocasiones consecutivas la capacidad del estadio, que puede albergar a más de 80,000 espectadores.

En un momento de gran emotividad, Karol G dirigió unas palabras de agradecimiento y felicidad a sus seguidores en el estadio. “Yo les voy a agradecer toda la vida por este momento que me dan a mí y a mi familia que me está acompañando en este tour, a mis amigos y a todos los que vinieron a compartir conmigo esta noche y espero que la hayan pasado increíble porque yo la he pasado brutal, no me quiero ir”, expresó la joven cantante con su distintivo acento paisa, mostrando su gratitud y emoción.