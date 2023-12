La cachetada de Claudia Arce a Ronico en 100 Bolivianos Famosos

Cargando...

Durante el programa de 100 Bolivianos Famosos de este domingo, hubo una escena muy particular donde el conductor Ronico Cuellar interactúa con la exMiss Bolivia, Claudia Arce, la capitana del equipo “Los Inquebrantables”, que también estaba conformado por Marcelo Rojas, Davinia Fernández y Sandra Cossío.

Ambos ‘jugaron’ a actuar en una escena romántica en la que Ronico recibe una cachetada de Claudia Arce después de que el conductor le dice: “Lo siento mucho Claudia, yo ya no te amo”. La cachetada quedó registrada y Ronico quedó sorprendido: "Me tembló todo el cachete, no lo vi venir", dijo el presentador.

La actuación de ambos causó mucha risa entre los participantes de 100 Bolivianos, y sin duda, fue algo que Ronico Cuéllar no se lo esperaba. Al final, el show continuó y “Los Inquebrantables” fueron los ganadores de los Bs 20.000 para don Froilán Maldonado y su familia.