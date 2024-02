Miss Japón renunció a la corona tras descubrirse que tenía una relación con un hombre casado

Cargando...

La recién coronada Miss Japón, Carolina Shiino, ha decidido renunciar a su título tras la publicación de noticias que revelaron detalles de su vida privada. La joven modelo, quien había sido elegida como la representante de la belleza japonesa el pasado 22 de enero, enfrentó críticas después de que se hicieran públicos detalles sobre su relación con un médico casado.

Shiino, de origen mixto y que llegó a Japón a la edad de cinco años, se naturalizó como ciudadana de ese país en 2020. Sin embargo, su elección como Miss Japón fue objeto de controversia, con algunos cuestionando sus raíces extranjeras. En respuesta, Shiino había declarado su deseo de promover la aceptación de la diversidad en la sociedad japonesa.

"Me he enfrentado a una barrera racial. A pesar de que soy japonesa, hubo momentos en los que no me han aceptado. Espero contribuir a la construcción de una sociedad que respete la diversidad y no juzgue la apariencia de las personas", había expresado Shiino después de ser coronada.

La renuncia de Carolina Shiino ha dejado la corona de Miss Japón vacante, según informes de la BBC. Se espera que el título permanezca sin ocupar durante el resto del año hasta el próximo concurso.

