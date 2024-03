Nacho le canta a Dios con la polera de la selección boliviana

Mundo

Miguel Ignacio Mendoza, más conocido como ‘Nacho’, ex miembro del dúo “Chino y Nacho” se hizo viral en redes sociales al cantar una alabanza a Dios, pero lo que más llamó la atención, fue el hecho de que esté utilizando una polera de la selección boliviana.

El video de Nacho, fue publicado en redes sociales y cuenta con cientos de reproducciones, sobre todo de la fanaticada boliviana.

En su video adjunta la descripción, "A Dios todo", y en su melodía le pide que le ayude a ser bueno como Jesús.

“Dime cual será mi sacrificio, que yo estoy dispuesto a darte todo; quiero que adorarte sea mi oficio; y contar el juicio del que me sacó del lodo; Padre, tu que me miras del cielo, que solo tú me conoces, ayúdame a ser tan bueno como lo es Jesús”, dice parte de la canción.

La canción del venezolano, parece ser la nueva propuesta para la celebración de Semana Santa.