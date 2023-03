"No le gusté": Viajó a otro país para conocer a su novio virtual y éste la dejó en la calle

Cargando...

Ecuador

Una mujer viajó hasta Ecuador, para conocer a su novio virtual, a quien conoció a través de la plataforma de Facebook. Cuando llegó el hombre la vio y le dijo que no era lo que esperaba, abandonándola en la calle. La joven es oriunda de Venezuela, cuando llegó lo hizo con su hija, pero se llevaron la sorpresa de que el hombre la rechazó.

“Yo conocí a un muchacho por las redes sociales, por el Facebook, y el muchacho y yo siempre hablábamos y todo (…) Me pagó los pasajes y todo. Quedamos en un acuerdo, o sea que yo me iba a venir para acá a Ecuador a vivir con él y con mi hija. En lo que yo llego acá a Ecuador, porque el muchacho que me mandó el pasaje es un ecuatoriano, él me recibió en el terminal y todo y me dijo que… o sea no le gusté”, contó la protagonista de esta historia en un video que compartió en TikTok Kevin Nasevilla.

Con grandes expectativas dejó su hogar, pero ni bien el hombre la vio, le dijo que no le gustaba y la dejó plantada. La mujer quedó viviendo en la calle y comenzó ‘a vender golosinas para mantenerse'.

“Después que él vio mis fotos y todas las cosas, cuando él me vio a mí personalmente no le gusté y me dijo que no era la persona que había visto por fotos. No le gusté, no le gusté absolutamente nada. Me botó pues, yo quedé en la calle”, lamentó.

En otro clip que compartió el influencer, la joven dio a conocer un audio que le envió su “novio virtual”, que en tono amenazante le exige borrar los clips.

“Yo no le dije que iba a ser nada suyo. No me gustó pues, qué querías que haga. ¿Me va a obligar a estar contigo? No me gustaste, entiende”, le dijo el hombre que le pagó los pasajes para que viajara a Ecuador.

En otros videos Kevin dio a conocer que habían salido muchos hombres que lo habían contactado supuestamente para querer ayudar a la joven, pero le pedían que les diera el contacto de ella para hacerlo directamente. Ante ello, el cibernauta pidió a quien quisiera apoyar a la joven madre hacerlo por medio de él, ello para evitar abusos a ella y a su hija.

“Si la quieren ayudar puedes conversar conmigo y por este medio lo hacemos. Por favor, tengan más respeto, sobre todo a los hombres. Ya dos personas la ayudaron y son mujeres”, aseveró.