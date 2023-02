"¡Estoy harta!": Se filtra el audio de una maestra gritando a dos alumnos

México

En redes sociales se volvió viral un audio que dura solamente 1 minutos con 38 segundos en el que se puede escuchar a una maestra, sería de primaria, que le grita muy fuerte a dos estudiantes.

"¡Estoy harta!", “Yo ya me canse de oírte en problemas y problemas, estoy harta, harta (…) Si lloras no vas a cambiar, no has cambiado. ¿Sabes qué? Que venga tu mamá y te cambie, yo no te voy a cambiar ni te voy a escuchar (…)”, es parte del fuerte audio en el que regaña a uno de los alumnos y luego señala a otro diciéndole que él es igual.