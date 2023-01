"¡No necesitó una grúa!": Camión arrastra una estructura varios metros y la reubica

Cargando...

La peligrosa maniobra de un camión, fue captada por una cámara de seguridad y mostró el momento exacto en que el motorizado terminó moviendo, sin la ayuda de una grúa, toda una estructura.

El clip comienza cuando el vehículo transita por una zona, que se encuentra despoblada y de acuerdo a las cámaras, el camión arrastra la estructura. Todo parece indicar que a un principio no se percata de lo ocurrido, mientras avanza por un puente, lo atraviesa y se lleva la estructura metálica, incluso los machones que lo sujetan.

Se trataría de un letrero puesto en el lugar indicando la altura permitida para transitar por el lugar, y este cae metros atrás del motorizado. El conductor luego de pasar el puente se da cuenta que se lo estaba llevando.

Frena y trata acomodarlo a través de otra maniobra, por increíble que parezca lo logra y toda la estructura se queda acomodada, mejor que lo hubiera hecho una grúa con trabajadores.

Entre los comentarios se lee: "Es un lío el paso de camiones, se llevan puestos cables, postes de luz, cámaras. No respetan nada y no sabemos qué hacer. No respetan nada, no conocen la zona”.

