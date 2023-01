"¡Yo lo ví! ¡Lo lanzaron del camión en movimiento!”, dijo la mujer que asegura mataron a su esposo

Cargando...

Una mujer denuncia que mataron a su esposo, lanzándolo de un camión en movimiento, el chofer falleció la madrugada de este domingo en la carretera Cochabamba - La Paz, en circunstancias aún no aclaradas. De acuerdo a las declaraciones vertidas por la pareja de la víctima, todo ocurrió tras una discusión con el dueño del vehículo.

La persona fallecida fue identificada como Poma Montesinos de 47 años, su cuerpo fue encontrado en la carretera al occidente altura Caihuasi, el pasado 7 de enero. La esposa del fallecido responsabiliza al dueño del camión, quien habría arrojado a su marido del motorizado.

"Estaba en el camión, estaban peleando, abrió la puerta y lo empujó. Yo pido justicia para mi marido, quiero que pague, no puede quedarse así. Yo ví como ocurrió todo, le hizo tomar a mi esposo, han discutido y lo empujó", contó en medio de lágrimas la esposa.

Los familiares indicaron que existen varios testigos del hecho, pero no se les tomó declaración. "No quieren hacer valer mi declaración, al principio me dijeron eso nomás va ser, y me han dicho puede irse", contó indignada la pareja del fallecido.

El cuerpo se encuentra en el Instituto de Identificaciones Forenses (IDIF), a la espera de su autopsia de ley, para determinar las causas exactas del deceso. El caso continúa en investigación.

