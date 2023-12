Chile

Álvaro Yáñez Mora es un flamante abogado, obtuvo el título a los 69 años, luego de haber iniciado su carrera universitaria en 1973, pasó medio siglo para retomar la carrera y recibirse de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

De acuerdo a un comunicado emitido la superior casa de estudios, “Álvaro Yáñez Mora había comenzado a trabajar desde una edad temprana, lo que lo llevó a dejar sus estudios universitarios en un segundo plano. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 le brindó la oportunidad de replantearse su vida y perseguir su sueño académico”.

Fueron varias circunstancias las que evitaron que el adulto mayor lograra su titulación, pero donde hay ganas se puede lograr lo que en varios momentos de la vida parece imposible, así lo dio a conocer Álvaro.

“Felizmente, vino la pandemia y me resultó desafiante. Me dije ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a titular”, declaró con entusiasmo el nuevo abogado, quien finalmente encontró el tiempo y la determinación necesarios para retomar sus estudios.