¿Qué dice 'Spiderman' sobre la película La Odisea de Homero?

Con "La odisea" y la nueva película de Spider-Man, el próximo verano boreal parece que será un gran momento para Tom Holland. La famosa estrella de aspecto juvenil y temperamento exuberante apenas puede contener su emoción.

Lo primero será la adaptación de Christopher Nolan de "La odisea", que se estrenará a mediados de julio. Holland interpretará a Telémaco, el hijo del héroe Odiseo (llamado también Ulises) y un personaje clave en la saga de la Grecia antigua.

"Es el mejor guion que he leído en mi vida", dijo a la AFP Holland, quien recientemente terminó de rodar en diferentes lugares del Mediterráneo.

Esta es la siguiente película de Nolan después de su gran éxito "Oppenheimer", y de nuevo cuenta con un reparto de primera línea, con actores como Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron y Zendaya, la prometida de Holland.

"Chris [Nolan] es un verdadero colaborador. Sabe lo que quiere... aunque tampoco es un ambiente en el que no puedas aportar ideas o construir personajes de cierta manera", afirmó Holland, entusiasmado.

Director y actor, ambos británicos, no habían trabajado anteriormente, pero tienen cosas en común. Nolan dirigió la saga de "Batman: El caballero de la noche". Estas películas, junto con las de "Spider-Man" de Holland, se encuentran entre las más exitosas y queridas del género de superhéroes.

Justo unos días antes de que Holland hablara con la AFP, circularon fotos de él filmando una secuencia de acción para "Spider-Man: Brand New Day" en Glasgow, con la ciudad escocesa representando a Nueva York.

Para Holland, ponerse el traje de Spider-Man para su séptima película de Marvel en general todavía "se siente como la primera vez".

"Ayer, estaba encima de un tanque conduciendo por la calle principal de Glasgow, frente a miles de seguidores, y fue increíble", dijo.

"Fue tan increíble, emocionante y estimulante que se sintió como algo nuevo". La película se estrenará a finales de julio, apenas dos semanas después de "La Odisea".





