Tom Holland revela su plan para cuando tenga hijos y critica la "tecnología tóxica"

Tom Holland, conocido por su enérgica interpretación de Spider-Man, habló sobre la presión que ejerce la tecnología en los jóvenes de hoy. En una nueva campaña para The LEGO Group, el actor de 29 años reflexiona sobre los peligros de las redes sociales y la importancia de preservar la infancia, asegurando que a sus futuros hijos les comprará bloques de construcción antes que un teléfono.

"Tecnología tóxica"

La interpretación de Holland de Peter Parker -también conocido como Spider-Man- siempre se ha destacado de las versiones anteriores especialmente por su energía juguetona y juvenil.

Esas cualidades también son fundamentales para "Never Stop Playing" (Nunca dejes de jugar), una nueva campaña y cortometraje protagonizado por Holland para The LEGO Group, que advierte que los niños de hoy se sienten presionados a crecer demasiado rápido.

"Con las pantallas y los teléfonos, los iPads e Instagram y todas estas piezas tóxicas de tecnología, fue realmente agradable ser parte de algo que es un producto tangible", dijo Holland.

El actor, de 29 años, señaló que su generación tiene la suerte de haber crecido en el amanecer de las redes sociales, cuando la tecnología era menos invasiva y destructiva de lo que es ahora.

"Creo que pone a los jóvenes bajo una cierta cantidad de presión, tal vez no necesariamente para ser ellos mismos, sino para ser versiones de ellos mismos que internet quiere que sean", explicó.

"Para cuando la gente de mi generación tenga hijos, entenderemos los peligros de las redes sociales y de que los niños vivan en el foco de atención".

Su compromiso con Zendaya

El compromiso de Holland con su coprotagonista de "Spider-Man", Zendaya, acaparó titulares a nivel mundial a principios de este año, después de que ella fuera vista luciendo un enorme y brillante anillo de compromiso en los Globos de Oro.

En cuanto al tema de los hijos, el actor dijo que "aún no he emprendido esa parte de mi vida".

"Pero estar atento al acceso que tienen los jóvenes a Internet es muy importante. Definitivamente les compraré LEGO antes de comprarles un teléfono", agregó.

Por ahora, Holland está emocionado de seguir impregnando a su Spider-Man con ese vigor juvenil: "Real y simplemente es quién soy, es como una versión elevada de mí mismo". "Es muy importante no perder nunca ese entusiasmo por jugar", precisó.

A medida que ha crecido y se ha vuelto más famoso, Holland dijo que se ha vuelto "un poco más introvertido". " veces anhelo un poco más de vida privada", reflexionó. "Pero creo que ese niño en mí siempre estará ahí".

