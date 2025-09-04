(VIDEO) ¿Gallinas futbolistas? Estas aves sorprenden en redes por sus jugadas con el balón

Un video inusual y adorable se volvió viral en las redes sociales, capturando la atención de millones de usuarios en todo el mundo. El protagonista es un grupo de gallinas que, en lugar de picotear granos, demostró un inesperado talento para el fútbol.

Las imágenes, grabadas en lo que parece ser el patio de una casa en un entorno rural, muestran a dos gallinas persiguiendo y picoteando un balón de fútbol. Con movimientos rápidos y coordinados, las aves parecen estar driblando el esférico, mostrando una destreza que sorprendió y cautivó a los internautas.

El video fue ampliamente compartido en plataformas digitales, donde acumuló miles de 'me gusta' y comentarios. Los usuarios no solo celebran la ternura de la escena, sino que también bromean sobre las habilidades futbolísticas de las aves, comparándolas con jugadores profesionales.

De corral al estrellato

Aunque no se reveló la ubicación exacta de la grabación, la escena resonó globalmente. Este fenómeno viral nos recuerda cómo los animales pueden sorprendernos con sus comportamientos y cómo un momento cotidiano puede convertirse en un motivo de alegría y asombro para la comunidad digital.

Las "gallinas futbolistas" se han convertido en las nuevas estrellas de internet, dejando claro que el fútbol no conoce de especies y que, a veces, los mejores jugadores se encuentran en los lugares más inesperados.

Mira el video:

