TEMAS DE HOY:
Albañil cae de una construcción Abuso en cárceles Desaparición en Santa Cruz

29ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

El coche autónomo que no salía de la rotonda: casi 40 vueltas virales

El automóvil en cuestión, un Jaguar I-Pace, forma parte de la flota de taxis autónomos que Waymo opera en ciudades como San Francisco, Phoenix y Los Ángeles.

Milen Saavedra

03/09/2025 22:06

Vehículo autónomo protagoniza un caos viral en una rotonda
Mundo

Escuchar esta nota

Un vehículo autónomo de la compañía Waymo se volvió el centro de atención en las redes sociales después de protagonizar un incidente insólito: dar casi 40 vueltas continuas en una rotonda sin encontrar la salida. Este video viral no solo generó un sinfín de comentarios, sino que también reabrió el debate sobre los desafíos que enfrenta la tecnología de conducción autónoma.

 

 

Un error recurrente en la tecnología del futuro

El automóvil en cuestión, un Jaguar I-Pace, forma parte de la flota de taxis autónomos que Waymo opera en ciudades como San Francisco, Phoenix y Los Ángeles. A pesar del tiempo que la compañía lleva en las carreteras, este tipo de comportamientos erráticos aún sorprenden a muchos y demuestran que la tecnología, aunque avanzada, todavía tiene fallas, según el portal El Motor.

Este no es el primer incidente que involucra a la flota de Waymo. El verano pasado, más de una docena de vehículos autónomos se aglomeraron en un estacionamiento por la noche y comenzaron a tocar sus bocinas sin razón aparente.

Sin embargo, uno de los casos más preocupantes ocurrió en abril, cuando un coche de Waymo se cambió de carril para rebasar a un grupo de personas, sin percatarse de que iba en sentido contrario. Afortunadamente, no se produjo ningún accidente, pero el incidente resaltó el riesgo potencial de estos errores.

 

 

A medida que la industria automotriz avanza hacia la conducción autónoma, incidentes como este sirven como un recordatorio de que, aunque el futuro está cerca, el camino hacia una tecnología 100% segura y confiable sigue siendo largo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD