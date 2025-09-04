Un vehículo autónomo de la compañía Waymo se volvió el centro de atención en las redes sociales después de protagonizar un incidente insólito: dar casi 40 vueltas continuas en una rotonda sin encontrar la salida. Este video viral no solo generó un sinfín de comentarios, sino que también reabrió el debate sobre los desafíos que enfrenta la tecnología de conducción autónoma.

Un error recurrente en la tecnología del futuro

El automóvil en cuestión, un Jaguar I-Pace, forma parte de la flota de taxis autónomos que Waymo opera en ciudades como San Francisco, Phoenix y Los Ángeles. A pesar del tiempo que la compañía lleva en las carreteras, este tipo de comportamientos erráticos aún sorprenden a muchos y demuestran que la tecnología, aunque avanzada, todavía tiene fallas, según el portal El Motor.

Este no es el primer incidente que involucra a la flota de Waymo. El verano pasado, más de una docena de vehículos autónomos se aglomeraron en un estacionamiento por la noche y comenzaron a tocar sus bocinas sin razón aparente.

Sin embargo, uno de los casos más preocupantes ocurrió en abril, cuando un coche de Waymo se cambió de carril para rebasar a un grupo de personas, sin percatarse de que iba en sentido contrario. Afortunadamente, no se produjo ningún accidente, pero el incidente resaltó el riesgo potencial de estos errores.

A medida que la industria automotriz avanza hacia la conducción autónoma, incidentes como este sirven como un recordatorio de que, aunque el futuro está cerca, el camino hacia una tecnología 100% segura y confiable sigue siendo largo.

