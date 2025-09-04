TEMAS DE HOY:
Acribillado Policía se encadena Potosí

31ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO: Lady Gaga sorprende con su misterioso videoclip en la Isla de las Muñecas en México

La unión del estilo gótico de Burton, la voz de Gaga y la siniestra belleza del lugar ha convertido el videoclip en un fenómeno viral.

Ligia Portillo

04/09/2025 13:01

VIDEO: Lady Gaga sorprende con su misterioso videoclip en la Isla de las Muñecas en México. Foto: Captura de pantalla
Mundo

Escuchar esta nota

La cantante estadounidense Lady Gaga estrenó este miércoles el videoclip de su más reciente tema, “The Dead Dance”, bajo la dirección del reconocido cineasta Tim Burton. La producción ha causado sensación no solo por la música y la estética oscura que caracteriza a ambos artistas, sino también por el inquietante escenario elegido: la enigmática Isla de las Muñecas, en México.

Ubicada en los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, la isla es conocida mundialmente por albergar miles de muñecas envejecidas y desgastadas por el tiempo, colgadas en árboles y estructuras, creando una atmósfera que mezcla lo misterioso con lo sobrenatural.

La unión del estilo gótico de Burton, la voz de Gaga y la siniestra belleza del lugar ha convertido el videoclip en un fenómeno viral en cuestión de horas, con millones de reproducciones y comentarios que elogian la audacia de la producción.

Con este estreno, Gaga no solo ofrece una propuesta musical única, sino que también lleva al público a un viaje visual inquietante y fascinante, consolidándose una vez más como una de las artistas más innovadoras del mundo.

Mira el video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD