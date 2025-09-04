VIDEO: Lady Gaga sorprende con su misterioso videoclip en la Isla de las Muñecas en México

La cantante estadounidense Lady Gaga estrenó este miércoles el videoclip de su más reciente tema, “The Dead Dance”, bajo la dirección del reconocido cineasta Tim Burton. La producción ha causado sensación no solo por la música y la estética oscura que caracteriza a ambos artistas, sino también por el inquietante escenario elegido: la enigmática Isla de las Muñecas, en México.

Ubicada en los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, la isla es conocida mundialmente por albergar miles de muñecas envejecidas y desgastadas por el tiempo, colgadas en árboles y estructuras, creando una atmósfera que mezcla lo misterioso con lo sobrenatural.

La unión del estilo gótico de Burton, la voz de Gaga y la siniestra belleza del lugar ha convertido el videoclip en un fenómeno viral en cuestión de horas, con millones de reproducciones y comentarios que elogian la audacia de la producción.

Con este estreno, Gaga no solo ofrece una propuesta musical única, sino que también lleva al público a un viaje visual inquietante y fascinante, consolidándose una vez más como una de las artistas más innovadoras del mundo.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play