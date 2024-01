Resurge un escalofriante 'poema maldito' que 'condena a cualquiera que se atreva a leerlo'

Cargando...

Japón

En los rincones más oscuros de la literatura japonesa, un poema centenario ha vuelto a cobrar vida, tejiendo una red de misterios y leyendas que ha capturado la atención de la audiencia mundial. "El Infierno de Tomino", escrito por Saijō Yaso tras el final de la Primera Guerra Mundial, ha resurgido no solo como una obra literaria, sino como un presunto portador de una maldición mortal.

El mito que rodea a este poema tomó fuerza gracias al autor y poeta japonés Yamota Inuhiko, quien detalló los peligros asociados con la recitación en voz alta de esta obra en su libro de 2004 "Kokoro wa Korogaru Ishi no you ni" (El corazón es como una piedra rodante). Según Inuhiko, "Si por casualidad lees el poema en voz alta, sufrirás un destino terrible del que no podrás escapar".

Desde entonces, las redes sociales han estado inundadas de teorías sobre la supuesta maldición, alimentando el miedo y la intriga entre los lectores. Los podcasters Carlos Juico y Gavin Rutaa, del programa "Jumpers Jump", compartieron su teoría sobre cómo la fatalidad parece acechar a aquellos que se atreven a pronunciar las palabras del poema.

"Hemos escuchado sobre tantos accidentes que la gente piensa que una vez que lo dices en voz alta, o mueres o tu alma quedará maldecida por el resto de tus años", expresó Gavin Rutaa. Citó un ejemplo escalofriante de una estudiante universitaria desafiada por sus amigas a recitar el poema en voz alta, quien falleció una semana después de cumplir el desafío.

A continuación, algunos versos inquietantes del poema de Saijo Yaso: “La hermana mayor vomita sangre, la hermana menor respira fuego mientras el pequeño y dulce Tomino simplemente escupe las joyas. Tomino, solo, va cayendo en ese infierno, un infierno de absoluta oscuridad, sin siquiera flores”.

Aunque la autenticidad de la maldición sigue siendo objeto de debate, "El Infierno de Tomino" continúa generando un aura de misterio y temor.