Revelan la causa de muerte del investigador paranormal que participaba en la gira de la muñeca Annabelle

El 13 de julio de 2024, Dan Rivera, un reconocido investigador paranormal de 54 años, falleció en Gettysburg, Pensilvania, Estados Unidos, un día después de participar en un evento con la famosa muñeca Annabelle. Inicialmente, su muerte misteriosa generó especulaciones, pero a casi dos meses del suceso, las autoridades han revelado la verdadera causa.

La causa de muerte de Dan Rivera

Según un informe forense del condado de Adams, la muerte de Rivera fue natural y estuvo relacionada con problemas cardíacos preexistentes. El forense Francis Dutrow precisó que Rivera tenía un historial de afecciones del corazón, lo cual fue consistente con los hallazgos de la autopsia, según publica el portal RPP.

El día de su muerte, Rivera se sintió mal durante la gira y decidió retirarse a su habitación de hotel. Fue encontrado sin vida por empleados del lugar, sin que se observara nada inusual en la escena.

Dutrow también confirmó que la muñeca Annabelle no se encontraba en la habitación del investigador al momento de su fallecimiento. Esta declaración desmiente cualquier rumor sobre una posible relación sobrenatural entre la muñeca y la muerte de Rivera.

Quién era Dan Rivera

Rivera, un veterano del ejército estadounidense, era miembro de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR), organización con la que se encontraba de gira para exhibir la muñeca Annabelle.

Tras su muerte, la NESPR emitió un comunicado destacando su dedicación y pasión por lo paranormal. "La pasión de Dan por lo paranormal se basaba en un genuino deseo de educar, ayudar y conectar con los demás", expresó la organización. También resaltaron que, más allá de su trabajo, Rivera era un "padre, esposo devoto y amigo leal".

La historia de la muñeca Annabelle, un artefacto que se cree que está poseído, ha sido popularizada por las películas de terror. Actualmente, la muñeca permanece en una vitrina de cristal en el museo de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

