Rufina y Juan Ramón se dieron el "Sí", entre los novios hay 43 años de diferencia

Rufina Ibarra (70) y Juan Ramón Portillo (27), son la prueba viviente que “para el amor no hay edad” este viernes 21 de abril unieron sus vidas, ante una multitud en el distrito de Lima, en el departamento de San Pedro.

La pareja lleva siete años de convivencia, pero el romance se hizo público días atrás cuando la mujer contó que iba a casarse con su pareja de 27 años. La historia de amor se volvió viral y generó muchas reacciones positivas en redes sociales.

Rufina aseguró que la boda sería “casi” gratis gracias al apoyo y las donaciones que recibieron. “Mucha gente me apoya y me quiere. Me regalaron de todo, vestido de novia, traje, sillas, tarjetas de invitación. Me siento contenta”, contó Rufina, días atrás, al medio AM 1020.