¿Se puede demostrar a Dios con números? Esto dice el hombre más inteligente del mundo

YoungHoon Kim, un investigador en inteligencia artificial de 36 años considerado como la persona con el coeficiente intelectual más alto del mundo (276), afirmó que la existencia de Dios puede demostrarse mediante principios matemáticos, generando debate en redes sociales.

El científico, graduado también en teología por la Universidad de Yonsei en Seúl, difundió su postura a través de publicaciones en plataformas digitales, donde expone tres argumentos principales para sustentar su creencia.

Sus tres argumentos

En primer lugar, señala que todo lo que existe debe tener un punto de origen, al igual que una línea comienza en un punto inicial. En ese sentido, afirma que el universo y la vida debieron tener un inicio.

Como segundo argumento, plantea que el tiempo no puede ser infinito hacia el pasado, ya que, según explica, si no existiera un punto de partida, nunca se habría llegado al presente.

Finalmente, sostiene que para que el universo se haya expandido y desarrollado, debió existir una fuerza inicial capaz de “multiplicar” su existencia, lo que atribuye a una causa superior.

A partir de estos planteamientos, Kim concluye que debe existir una causa primera con características como ser necesaria, atemporal, poderosa e inteligente, lo que según su interpretación coincide con la idea de Dios.

El investigador también ha manifestado una visión cristiana, al señalar que Jesucristo sería “el ser humano más inteligente de la historia”, por encima de figuras como Albert Einstein o Isaac Newton.

Sus declaraciones han generado polémica en redes sociales, no solo por su postura sobre la existencia de Dios, sino también por otras afirmaciones relacionadas con la fe, la inteligencia y temas sociales.



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