El kākāpō, conocido como el “loro búho”, es una de las criaturas más extrañas y fascinantes del planeta. Endémico de Nueva Zelanda, es el loro más pesado del mundo —puede alcanzar hasta 4 kilos— y el único que no puede volar.

Su apariencia parece sacada de otro tiempo: rostro similar al de un búho, bigotes finos y un plumaje moteado que lo camufla perfectamente en el suelo del bosque. En lugar de volar, prefiere trepar árboles y desplazarse caminando, usando sus alas solo para equilibrarse.

Durante años, su destino parecía inevitable. Lento, confiado y con un fuerte olor a almizcle y fruta, el kākāpō se convirtió en presa fácil tras la llegada de depredadores introducidos por humanos, como gatos, perros y ratas. Su población cayó a niveles críticos: menos de 50 ejemplares.

Pero contra todo pronóstico, la historia dio un giro. Gracias a décadas de conservación intensiva, la población ha logrado recuperarse y hoy supera los 200 individuos. Un logro que muchos consideran casi milagroso.

Este año, además, trajo una nueva esperanza. Una abundante cosecha de sus bayas favoritas incentivó la reproducción, generando un récord de nacimientos en febrero. Incluso, uno de estos momentos se volvió viral gracias a la transmisión en vivo de un polluelo naciendo en su nido subterráneo.

El kākāpō puede vivir entre 60 y 80 años, y aunque sigue en peligro crítico, su historia ya no es solo de supervivencia… sino también de resistencia.

Hoy, en tres pequeñas islas protegidas, este peculiar loro sigue desafiando todas las probabilidades, recordándole al mundo que incluso las especies más vulnerables pueden tener una segunda oportunidad.

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