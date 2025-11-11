TEMAS DE HOY:
¡Se va a comer sus piecitos! El “ataque” más tierno de un cachorro que derritió las redes (Video)

El video viral muestra a un pitbull quitándole las medias a un bebé para “comerse” sus pies a besitos. Una escena que derrite corazones y desafía estereotipos.

Ligia Portillo

11/11/2025 13:25

¡Se va a comer sus piecitos! El “ataque” más tierno de un pitbull que derritió las redes. Foto: Captura de pantalla
Mundo

Si alguien aún cree que los pitbull son perros agresivos por naturaleza, este video probablemente le cambie la idea en cuestión de segundos. En las imágenes, que ya circulan con fuerza en redes sociales, se observa la escena más dulce del día: un perro de esta raza “atacando” a un bebé... pero de pura ternura.

El can aparece decidido, concentrado, casi con una misión. Se acerca al pequeño, que está recostado y riendo, y con mucho cuidado comienza a quitarle sus diminutas medias. No hay violencia, no hay brusquedad. Solo una paciencia digna de niñera profesional. Una vez que logra liberar los piecitos, el perro empieza a lamerlos con suavidad, provocando carcajadas del bebé, quien parece disfrutar al máximo del juego.

La escena, más que un ataque, es una demostración de cariño. Y así lo interpretaron miles de usuarios que comentaron frases como: “Ese bebé tiene su guardaespaldas de por vida” o “Ese pitbull está cobrando su paga en risitas”. Para muchos, es también un recordatorio de que la conducta de un perro se forma con amor, cuidado y respeto.

Entre lamidas, risas y medias que vuelan, la convivencia entre ambos protagonistas se convierte en una postal de ternura pura. Un momento simple, pero capaz de desarmar prejuicios y, de paso, dibujar sonrisas en pantalla.

Mira el video:

 

