Sus caderas "no mienten": Shakira baila sensualmente hip hop

Shakira volvió a calentar las redes sociales con un baile en su cuenta de Instagram. Durante este fin de semana la colombiana dejó claro que por algo tiene la icónica canción llamada ‘Hips Don’t Lie’ (‘Las caderas no mienten’).

La intérprete de ‘Monotonía’ publicó en su perfil un video bailando al ritmo del hip hop, demostrando una vez más que es una artista que puede sentirse feliz bailando con cualquier género musical.

‘Location’ una canción de Dave y Burna Boy, fue el tema que escogió para realizar los sensuales movimientos de cadera que han elevado la temperatura a muchos internautas.

En el clip aparece con un pantalón de mezclilla y un top naranja en forma de hoja, atuendo con el que ya se le había visto días atrás en otro audiovisual, pero en aquella ocasión bailando ‘Copa Vacía’, su más reciente éxito musical junto a su paisano Manuel Turizo.

Aunque ya ha pasado más de un año desde que Shakira hizo oficial su ruptura amorosa con el padre de sus hijos, el exfutbolista Gerard Piqué, quien le habría sido infiel con su actual pareja Clara Chía Marti, en redes sociales siguen comentando que lo ocurrido lejos de ser algo malo, fue algo muy bueno porque actualmente Shakira se muestra muy activa en la música, en su vida social y en las redes sociales.

Con el video que publicó el sábado 26 de agosto le han dejado reacciones como: “Lo mejor que te pudo pasar, que Piqué se fuera con la Chía”; “A qué el Casio no da la hora así”; “La shaki con esas caderas que no mienten… las mías no hablan”; “Una mujer a la que no le pasan los años, una mujer que tiene un talento indiscutible una artista en toda la extensión de la palabra”; “Sus caderas son lo único que está bien en este mundo”; “Tu sonrisa es simplemente encantadora, me hace sentir que el mundo es hermoso y que la vida es una enorme bendición” y “He intentado hacer el mismo movimiento y se me ha pinzado el nervio ciático”.

