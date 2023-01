TikTok: Descubre si eres un Rolex o un Casio con el filtro de Shakira

Cargando...

Si eres de los millones de personas que se volvió fan de la nueva canción de Shakira con Bizzarrap y no puedes dejar de escucharla, mira este filtro que te acercará más a ser un Ferrari y no un Twingo. Es muy fácil de usar, pues no tendrás que instalar ninguna aplicación externa, únicamente la red social TikTok.

Si tienes una cuenta en la plataforma de videos cortos, seguro habrás visto videos de personas utilizando este filtro. Aunque muchos piensen que es una creación de la misma plataforma china, lo cierto es que ha sido elaborado por un usuario llamado Yisus Saavedra, que ya ha creado otros filtros similares. Sin embargo, este último está causando sensación, sobre todo entre los fans de la cantante colombiana.

El impacto que ha tenido la canción de Shakira y BZRP ha sido tal que las marcas que se mencionan en la canción han aprovechado para hacerse publicidad y esto ha sido fomentado por Gerard Piqué debido a que compara Shakira a Clara Chía con marcas de menor costo o más accesibles para el resto de la población.

A continuación, te mostramos como encontrar este divertido filtro.

Para activar este filtro de TikTok es necesario contar con la última versión de la app en tu teléfono Android o iPhone.

1. Abre TikTok desde tu celular y presiona el ícono de lupa (esquina superior derecha).

2. Escribe “Shakira Bzrp filtro” y pulsa en buscar.

Te aparecerá el video del usuario Yisus Saavedra, donde muestra la creación de este filtro.

En la esquina inferior izquierda del video, encima del nombre del usuario, verás el botón para usar este filtro. Tienes que pulsarlo.

3. Por último, solo presiona el botón “Usar este efecto”, para así comenzar a crear tus videos con este filtro que es tendencia en la red social.

Si seguiste los pasos correctamente, podrás grabar un video con el filtro de Shakira.