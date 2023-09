Usuarios de TikTok pusieron en tendencia videos titulados "Cosas que escribí en mi diario de la niñez que me hacen dudar de mi salud mental". Se trata de clips que muestran lo que una persona escribía en su infancia y que en la actualidad le causa gracia.

Tal es el ejemplo de una joven llamada Mariana que encontró su diario de la infancia. Al redescubrirlo, decidió compartir lo que escribía de niña, preguntándose si eso le afectó de alguna manera en su salud mental. Con tan solo una semana de haber subido el video, ya ha acumulado poco más de 10 millones de reproducciones.

"Hoy que me trajeron mi diario por fin puedo escribir que me caen mal todos por tontos y además, feos, los odio jodidos. Atentamente, yo Mariana".

La joven escribía de un niño en especial llamado Jassiel, quien fue el protagonista de muchos de sus días escritos en su diario.

"Hola, había olvidado que tenía un diario. Hoy vi a Jassiel y solo sé que me gusta mucho, aunque es un poco muy pende... pero creo que así me gustan, es de familia", escribió.

Después, relató que ya no le gustaba Jassiel y que ahora era un tal Alejandro quien se había robado su corazón; "a Jassiel ya no lo quiero porque seguro quiere a todas".