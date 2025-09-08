Un grupo de amigos llevó la diversión al siguiente nivel convirtiéndose en los protagonistas de su propio juego de futbolín humano. Sosteniendo una cuerda como si fueran figuras del clásico juego, organizaron un partido que se volvió viral en redes sociales.

En el video, los equipos —rojo y verde— intentan coordinarse para avanzar, retroceder y patear el balón sin soltarse de la cuerda, mientras el arquero se transforma en el héroe del partido tratando de atajar como puede. El resultado: risas, movimientos torpes y mucha emoción.

Los comentarios no se dejaron esperar: “Es una sana diversión”, “La mejor idea del mundo” y “¿Por qué no se me ocurrió antes?” fueron solo algunos de los mensajes que dejó la gente.

