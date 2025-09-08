TEMAS DE HOY:
enfrentamientos entre barras bravas Intento de linchamiento accidente de tránsito

23ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

(VIDEO) Futbolín humano: Amigos reinventan el juego y se vuelven virales

Un grupo de amigos jugó una versión real de futbolín sujetándose de una cuerda. El video se hizo viral por lo divertido y original que fue el partido.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/09/2025 8:05

Mundo

Escuchar esta nota

Un grupo de amigos llevó la diversión al siguiente nivel convirtiéndose en los protagonistas de su propio juego de futbolín humano. Sosteniendo una cuerda como si fueran figuras del clásico juego, organizaron un partido que se volvió viral en redes sociales.

En el video, los equipos —rojo y verde— intentan coordinarse para avanzar, retroceder y patear el balón sin soltarse de la cuerda, mientras el arquero se transforma en el héroe del partido tratando de atajar como puede. El resultado: risas, movimientos torpes y mucha emoción.

Los comentarios no se dejaron esperar: “Es una sana diversión”, “La mejor idea del mundo” y “¿Por qué no se me ocurrió antes?” fueron solo algunos de los mensajes que dejó la gente.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD