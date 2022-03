[VIDEO] Impide boda de su padre y le exige manutención para sus hermanos menores

Cargando...

Pasco, Perú

Lo que se convertiría en el momento más memorable de un hombre en Perú, se convirtió en una pesadilla, luego de que sus hijos interrumpieron la boda de su padre y lo acusaron de no dar pensión alimenticia.

El incidente tuvo lugar en la Municipalidad Provincial de Pasco, ubicado en la zona central de Perú, y aunque ya han pasado algunos meses las redes lo han revivido por lo vigente que sigue siendo el tema de los padres deudores que se deslindan de la responsabilidad de sus hijos tras separarse, según el reporte del portal de noticias Perú 21 del miércoles 9 de junio del 2021.

Adrián Chamorro es el padre de 5 hijos, los cuales llevaban más de 5 años sin recibir atención ni apoyo monetario por su parte por lo que estos esperaron al día de la boda para hacer una inolvidable aparición.

De acuerdo a redes sociales, Chamorro, tenía todo listo para su ceremonia, cuando su hija mayor y cuatro menores se dieron cita en el recinto para reclamarle por no cumplir con sus obligaciones como papá y lo bañaron de tinta. “Solo quiero que se haga cargo de mis hermanos. Él dice que no tiene plata para alimentarlos, pero sí tiene para casarse”, declaró.

Según testigos, la joven le arrojó el balde de pintura, mientras gritaba que ella era quien mantenía a sus hermanitos porque Adrián les dio la espalda y los abandonó cuando su madre falleció cinco años atrás.

El alboroto fue tan grande que intervino la Policía Nacional de Perú y el Serenazgo por lo que la boda ya no se pudo realizar. Por supuesto los internautas ya han brindado sus opiniones y la mayoría apoya a la muchacha que tuvo que adoptar una responsabilidad que no le correspondía debido a la frialdad con la que el padre se fue. No se sabe si la boda se ha llevado a cabo o no después el percance.