Video: Llamas con 'actitud' son sensación al lucir unas gafas 'oscuras'

Cusco, Perú

El curioso video de varias llamas luciendo gafas oscuras ha conquistado el corazón de miles de usuarios de las redes sociales. En las imágenes se aprecia cómo los camélidos se lucen, pero lo más llamativo es su actitud.

El clip compartido en redes sociales ha sido ampliamente compartido, en estas se muestra la ‘facha’ de estos animales al usar los lentes, acompañados de la música de Could You Be Loved - Bob Marley & The Wailers, que les da un toque único a sus poses.