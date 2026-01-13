Los Testarudos prometen una noche histórica en la segunda ‘preca republicana’

Los preparativos para la segunda precarnavalera en Santa Cruz de la Sierra entran en su etapa decisiva con intensos ensayos en el Cambódromo. La comparsa coronadora, Los Testarudos, presentará una ambiciosa propuesta bajo la temática republicana que será lucida por la soberana Camila I y 20 parejas de baile.

El presidente de la comparsa, manifestó su entusiasmo por el despliegue técnico y artístico previsto para este fin de semana. “Esperamos a toda la población; si la primera precarnavalera fue espectacular, esta será mejor”, afirmó el directivo.

La cita arrancará este sábado a las 18:45 en el centro cruceño, contando también con la participación de agrupaciones como Haraganes Jr. y Tremendazos, entre otros. Tras el ensayo de trajes programado para este jueves, todo quedará listo para repetir el recorrido tradicional que busca superar el éxito de la jornada inaugural.

