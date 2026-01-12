A dos semanas de reabrir, el Tahuichi muestra un avance a tiempo récord

A poco menos de dos semanas para su reinauguración, el estadio Ramón Tahuichi Aguilera muestra un avance significativo en su primera fase de remodelación, trabajos que se ejecutan a tiempo récord y que ya permiten apreciar una renovada imagen del principal escenario deportivo de Santa Cruz.

El periodista Ariel Cambará destacó que el progreso de las obras se percibe de manera distinta al recorrer el estadio desde su interior, resaltando el esfuerzo conjunto entre la Federación Boliviana de Fútbol y la inversión de la Conmebol para concretar el proyecto.

Por su parte, Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, aseguró que las mejoras cumplen con todos los estándares exigidos para eventos de alta exigencia.

“El avance de las obras está acorde al cronograma y nos permite confirmar el partido del 25 de enero. Estamos contentos de poder recibir nuevamente a nuestra selección en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera”, señaló.

Costa también resaltó el estado del gramado, al que calificó como espectacular, así como la conclusión de los techos y las cabinas de transmisión. Además, indicó que el sector general del estadio presenta un cambio notorio, con una imagen totalmente renovada.

Finalmente, el titular de la FBF felicitó al personal de la Gobernación de Santa Cruz por cumplir con las exigencias establecidas y confirmó que, una vez finalizadas las obras, el estadio contará con sistema de iluminación, lo que permitirá que los partidos del fútbol boliviano se disputen nuevamente en el Tahuichi.

